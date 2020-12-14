Семенова рассказала, как ее обокрала домработница

Гостей программы "Звезды сошлись" на НТВ стала актриса Екатерина Семенова . Знаменитость рассказала, как однажды ей пришлось столкнуться с воровством в собственном доме. Семенова вспомнила неприятный случай со своей домработницей: женщина не смогла найти свои дорогостоящие часы Cartier (их цена превышала один миллион рублей), а затем у нее стали пропадать и другие вещи.

Однажды она решила положить этому конец и вывести домработницу на чистую воду. Семенова специально подложила дорогое кольцо на видное место, откуда оно вскоре пропало. Тогда актриса заставила искать женщину украшение и ей ничего не оставалось, как "найти" его, хотя Семенова уверена — домработница просто подложила его обратно.

"Я настолько привыкла жить с людьми и не прятала ничего в сейфы. Если мне в своем собственном доме некомфортно — это не имеет смысла",

— вспоминает артистка.

В конечном счете Семенова не стала заявлять в полицию и просто по-тихому разошлась с домработницей.