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Екатерина Семенова рассказала, как ее обокрала домработница 

Стелла Шмель 1 час назад
Семенова рассказала, как ее обокрала домработница
Фото: globallookpress.com
Гостей программы "Звезды сошлись" на НТВ стала актриса Екатерина Семенова. Знаменитость рассказала, как однажды ей пришлось столкнуться с воровством в собственном доме. Семенова вспомнила неприятный случай со своей домработницей: женщина не смогла найти свои дорогостоящие часы Cartier (их цена превышала один миллион рублей), а затем у нее стали пропадать и другие вещи.
Однажды она решила положить этому конец и вывести домработницу на чистую воду. Семенова специально подложила дорогое кольцо на видное место, откуда оно вскоре пропало. Тогда актриса заставила искать женщину украшение и ей ничего не оставалось, как "найти" его, хотя Семенова уверена — домработница просто подложила его обратно.

"Я настолько привыкла жить с людьми и не прятала ничего в сейфы. Если мне в своем собственном доме некомфортно — это не имеет смысла",

— вспоминает артистка.
В конечном счете Семенова не стала заявлять в полицию и просто по-тихому разошлась с домработницей.
Ранее "Рамблер" писал, что домработница Киркорова рассказала, за что ее уволили.
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Звёзды , Екатерина Семенова , НТВ
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