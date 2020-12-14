Врач: у Заворотнюк есть шансы на выздоровление 

У актрисы Анастасии Заворотнюк , которая в данный момент борется с раком мозга, есть шансы оправиться после болезни. Такое заявление сделал врач-онколог Юрий Покровский в беседе с телеканалом "Звезда"

Как рассказал медик, многое зависит и от вида опухоли, и от ее локации, и от выбранного лечения. Исходя из медицинского опыта, врач заявил, что многие пациенты могут иметь возможность вернуться в строй.

"Может быть, они не выполняют каких-то функций, связанных с точными науками или же какой-то точной работой, но они возвращаются в строй",

— сказал Покровский.

"Другое дело, что у них меняется абсолютно все, привычный жизненный уклад, работа, отношение ко всем… Но здесь большая роль отведена и родственникам, которые рядом с этими людьми",

— добавил врач.