Врач: у Заворотнюк есть шансы на выздоровление 

У актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в данный момент борется с раком мозга, есть шансы оправиться после болезни. Такое заявление сделал врач-онколог Юрий Покровский в беседе с телеканалом "Звезда".
Как рассказал медик, многое зависит и от вида опухоли, и от ее локации, и от выбранного лечения. Исходя из медицинского опыта, врач заявил, что многие пациенты могут иметь возможность вернуться в строй.
"Может быть, они не выполняют каких-то функций, связанных с точными науками или же какой-то точной работой, но они возвращаются в строй",
— сказал Покровский.
"Другое дело, что у них меняется абсолютно все, привычный жизненный уклад, работа, отношение ко всем… Но здесь большая роль отведена и родственникам, которые рядом с этими людьми",
— добавил врач.
Ранее "Рамблер" писал, что врач рассказал, что могло спасти Легкоступову.