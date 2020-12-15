Как выглядят и чем живут невестки эстрадных звезд 

Об отношениях между свекровями и невестками слагают легенды. Однако Валерии, Лере Кудрявцевой и некоторым другим знаменитостям повезло: их сыновья выбрали в жены достойных девушек. О том, как выглядят и чем занимаются звездные невестки, читай в новом материале WMJ.ru!

Лиана Шульгина (Волкова)

В июле 2020 года младший сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение руки и сердца Лиане Волковой, с которой на тот момент встречался около восьми месяцев. Заветное «Ты выйдешь за меня?» высветилось на одной из башен «Москва-Сити» под залпы салютов — у девушки не было другого выбора, кроме как согласиться. Спустя месяц пара сыграла свадьбу. После росписи в Кутузовском ЗАГСе молодожены собрали именитых гостей в Soho Country Club, а на следующий день съездили семьями на барбекю. Узаконив отношения, влюбленные обзавелись роскошными апартаментами и начали вовсю готовиться к рождению первенца — в ближайшее время на свет появится их дочь.

Невестка Валерии происходит из состоятельной семьи. Девушка окончила бакалавриат юридического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), но по профессии работать не собирается. У нее есть младшая сестра Алекса, которой недавно исполнилось 6 лет. Девочка занимается в Академии фигурного катания Евгения Плющенко Angels of Plushenko.

Старший сын Валерии Артемий Шульгин выбрал в жены девушку на год младше себя — ее зовут Наталья Коренная. Пара познакомилась в Швейцарии во время учебы в университете. Молодой человек получил три диплома по специальностям «саунд-дизайн», «IT-технологии» и «бизнес-менеджмент», а его избранница отучилась на event-менеджера и психолога. Влюбленные сыграли скромную свадьбу летом 2019 года. Родители жениха на церемонию бракосочетания не явились — о торжестве они узнали накануне и приехать не смогли.

В Instagram фотографий Натальи не сыщешь. Молодожены живут непубличной жизнью и оставляют личное за пределами социальных сетей. И все-таки однажды их застали на премьере романтической комедии Марюса Вайсберга «Неидеальный мужчина». Согласись, у сыновей Валерии одинаково хороший вкус, ведь у их избранниц похожий типаж — обе невысокие шатенки с очаровательными чертами лица.

Алена Преснякова (Краснова)

Помимо дочери от Михаила Земцова Клавдии, у Кристины Орбакайте есть двое сыновей — 29-летний Никита от Владимира Преснякова и 22-летний Дени от Руслана Байсарова . Вот уже три года, как первенец певицы живет счастливым браком с Аленой Красновой. Пара сыграла свадьбу летом 2017 года, и многие до сих пор о ней помнят. Танец молодоженов в воздухе, украшенный сотнями белых роз торт и весь бомонд среди гостей — такого и правда не забудешь. Время от времени в Сети появляются слухи о беременности Алены, но каждый раз они не находят подтверждения.

Невестка Кристины Орбакайте получила достойное образование в одном из частных лицеев Москвы и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В детстве Алена занималась в балетной школе Аллы Духовой «Тодес», а теперь увлекается фотосессиями и снимается в рекламных кампаниях модных брендов.

Сын солистки группы «Новые Самоцветы» Инны Маликовой Дмитрий более трех лет встречается с Анастасией Толстой. Хотя влюбленные и не женаты (по крайней мере, нет никакой информации, подтверждающей обратное), у них подрастает дочь по имени Мира. Пара не смогла долго держать в секрете появление малышки на свет и вскоре проболталась. Сначала Анастасия поделилась с фолловерами в Stories своего Instagram-аккаунта, как пришла в форму после родов, а затем Дмитрий опубликовал фотографию с крестин. Судя по всему, они стали родителями в 2018 году.

Анастасия не только хороша собой, но и умна. Девушка окончила Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова с красным дипломом.

Анастасия

Лера Кудрявцева предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Поклонники телеведущей познакомились с ее 30-летним сыном от барабанщика из группы «Ласковый май» Сергея Ленюка Жаном всего пару лет назад, а ее 2-летнего внука Льва впервые увидели летом 2020 года. Тогда же она похвасталась «бомбической» невесткой — длинноногой блондинкой по имени Анастасия. У молодых людей нет собственных страниц в Instagram, поэтому их фотографии можно изредка увидеть в аккаунте телезвезды.

Анна Толордава