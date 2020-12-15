Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Список возглавила модель и предпринимательница Кайли Дженнер. Она признана самой молодой миллиардершей в мире. Звезде всего 23 года.

Как выяснило издание, за год Кайли Дженнер заработала 590 миллионов долларов. Большую часть дохода она получила после продажи половины своей бренда Kylie Cosmetics — около 340 миллионов долларов после уплаты налогов.

Предпринимательница попадала в рейтинг и раньше. В ноябре 2018 года она стала самой высокооплачиваемой звездой до 30 лет. Тогда она заработала 166,5 миллиона долларов.