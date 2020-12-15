Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶

Названа самая высокооплачиваемая звезда года 

Анна Арсеньева 1 час назад
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Список возглавила модель и предпринимательница Кайли Дженнер. Она признана самой молодой миллиардершей в мире. Звезде всего 23 года.
Как выяснило издание, за год Кайли Дженнер заработала 590 миллионов долларов. Большую часть дохода она получила после продажи половины своей бренда Kylie Cosmetics — около 340 миллионов долларов после уплаты налогов.
Предпринимательница попадала в рейтинг и раньше. В ноябре 2018 года она стала самой высокооплачиваемой звездой до 30 лет. Тогда она заработала 166,5 миллиона долларов.
Второе место в рейтинге Forbes занял рэпер Канье Уэст. Его доход за 2020 год составил 170 миллионов долларов. Третье место досталось теннисисту Роджеру Федереру (106 миллионов долларов), а четвертое — футболисту Криштиану Роналду (105 миллионов долларов).
Видео дня. Фейковые секреты фитнес-моделей
Звёзды , Фото , Криштиану Роналду , Роджер Федерер , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение