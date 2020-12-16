Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Лободу уличили в плагиате выступления 

Стелла Шмель 27 минут назад
На днях на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" разгорелся скандал. Певица Светлана Лобода отказалась выступать, когда узнала, что ее номер в развлекательной программе вечера стоит по соседству с номером Мари Краймбрери. Поводом для обиды Лободы стало то, что ее коллега по цеху использовала похожий реквизит. Просьбы разнести артисток в разные концы программы остались без ответа, из-за чего Лобода отказалась выйти на сцену и покинула мероприятие.
Теперь же претензии к похожести номеров предъявила артистке танцовщица Елизавета Зворыгина. Она сравнила видео со своего выступления, где в качестве реквизита используется ванна, с номером Лободы. Зворыгина утверждает, что часть хореографии певица полностью повторила у нее. Ролик она показала в своем Instagram.

"Все, что вам нужно знать о творчестве в российском/украинском шоу-бизнесе. На первом видео танец, созданный для меня ливанским хореографом в августе 2018 года. На втором скопированный номер для громкой премии — декабрь 2020-го".

Часть подписчиков согласилась с тем, что номера выполнены как под копирку, другие же сошлись во мнении, что выступления действительно похожи, но не настолько, чтобы их можно было сравнивать.
Ранее "Рамблер" писал, что Пригожин обвинил Шнурова в поддержке «певичек без голоса».
Женский форум
Звёзды , Видео , Светлана Лобода
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение