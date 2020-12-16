На днях на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" разгорелся скандал. Певица Светлана Лобода отказалась выступать, когда узнала, что ее номер в развлекательной программе вечера стоит по соседству с номером Мари Краймбрери. Поводом для обиды Лободы стало то, что ее коллега по цеху использовала похожий реквизит. Просьбы разнести артисток в разные концы программы остались без ответа, из-за чего Лобода отказалась выйти на сцену и покинула мероприятие.

Теперь же претензии к похожести номеров предъявила артистке танцовщица Елизавета Зворыгина. Она сравнила видео со своего выступления, где в качестве реквизита используется ванна, с номером Лободы. Зворыгина утверждает, что часть хореографии певица полностью повторила у нее. Ролик она показала в своем Instagram.

"Все, что вам нужно знать о творчестве в российском/украинском шоу-бизнесе. На первом видео танец, созданный для меня ливанским хореографом в августе 2018 года. На втором скопированный номер для громкой премии — декабрь 2020-го".

Часть подписчиков согласилась с тем, что номера выполнены как под копирку, другие же сошлись во мнении, что выступления действительно похожи, но не настолько, чтобы их можно было сравнивать.