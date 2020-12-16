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Как выглядит новая девушка Аршавина 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В Сети появилось видео, на котором Аршавин обнимается со своей предполагаемой новой возлюбленной. Его засняла Милана Тюльпанова на праздновании дня рождения их общей подруги. На кадрах видно, как Аршавин обнимает девушку, поэтому поклонники футболиста были уверены, что он нашел новую любовь. "Рамблер" собрал все, что известно о девушке и предполагаемом романе.
В Instagram девушки сразу же посыпались вопросы о ее возлюбленном. Она долго отшучивалась, а потом объяснила, что просто сидела рядом с футболистом. Однако подписчики ей не поверили из-за того, что на видео они очевидно обнимались.
О предполагаемой возлюбленной известно не очень много. Ее зовут Анастасия Козымова и она занимается продажей косметики. При этом в своих постах девушка намекает на то, что ее сердце несвободно.
Сам Аршавин пока никак не комментирует свои отношения. Совсем недавно завершился его бракоразводный процесс с бывшей супругой Юлией Барановской.
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Женский форум 2
Звёзды , Фото , Юлия Барановская
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