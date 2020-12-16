Кто-то наслаждается браком, а кто-то до сих пор делит имущество с бывшим — подробности на WomanHit.ru.

Ограничения в сфере искусства, вызванные пандемией коронавируса, привели к тому, что звезды в этом году направили свои силы на решение вопросов личного характера. Кто-то развелся, а кто-то, наоборот, связал себя узами брака. WomanHit.ru собрал подборку самых ярких историй.

Звездные разводы 2020-го года

22 июня шоумен и актриса объявили о том, что разводятся. Эта информация для поклонников пары прозвучала словно гром среди ясного неба, ведь супруги были вместе 8 лет! Мало того, у них подрастает дочь Настя. Разумеется, после этого подписчики стали активно гадать, что же послужило причиной. Одной из популярных версий стали съемки Кристины в фильме «Текст», где артистка сыграла в откровенных сценах.

По мнению фанатов, это совсем не понравилось ее мужу и в итоге привело к желанию развестись. Впрочем, Кристина и Гарик позже пояснили, что на решение освободиться от уз брака никакие съемки вообще не повлияли. Желание расстаться возникло довольно давно. В одной из программ юморист признался, что со временем они с Кристиной стали совсем разными, поэтому уже не смогли жить вместе.

Еще одна пара призналась, что больше не вместе. Полина Гагарина познакомилась с фотографом Дмитрием Исхаковым на съемках в 2013-м году. Певице понравился результат фотосессии, да и сам Дмитрий. Постепенно дружба переросла в серьезные отношения. В сентябре 2014-го года они расписались в Тверском ЗАГСе Москвы. В браке родилась дочь Мия. Поначалу у них все было практически идеально.

По слухам, Дмитрий окружил Полину заботой, приносил ей кофе в постель и переживал, насколько тепло она одета. Да и с ее сыном Андреем от первого брака нашел общий язык. Впрочем, как пишут в некоторых источниках, иногда чрезмерно утомлял жену своими нравоучениями. Да и зарабатывала Полина больше, чем муж-фотограф. Постепенно разница в заработках супругов выросла в разы. В общем, между ними образовалась пропасть, которая и привела к разводу. Поговаривают, что у Полины появился богатый поклонник, однако его имя она скрывает.

Телеведущую также не обошло стороной расставание со второй половинкой. Светлана Зейналова об этом, возможно, и не рассказала бы, если бы не участие в передаче «Модный приговор», где Надежда Бабкина спросила теледиву открыто, почему она рассталась с Дмитрием. Зейналова пояснила, что была старше и опытнее избранника, поэтому рядом с ней находиться оказалось не так уж и просто. Поскольку она сильная женщина со своим мнением, многих мужчин это пугает. Теледива добавила, что могла бы встречаться с тем, кто не будет пытаться ее переделать. Также Светлана призналась, что сейчас всецело отдается семье и друзьям. Есть ли у нее новый избранник, неизвестно.

Один из самых нашумевших разводов нынешнего года — это расставание Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Надо сказать, слухи о непростых отношениях в паре ходили уже не первый год, но каждый раз звезды отрицали это. Впервые о разводе заговорили после того, как стало известно, что Прилучный поднял на жену руку. Впрочем, тогда информация оставалась на уровне слухов до тех пор, пока Агата не записала видео, где рассказала в слезах, что ее бывший пьёт и поднимает на нее руку. Мало того, он выгнал ее из дома.

Актриса уехала к маме, а Павел продолжал жить в загородном доме. Конечно, после такого говорить о примирении уже было бессмысленно. Впрочем, оказалась, что есть еще одна причина развода. По слухам, в деле появилась разлучница. После расставания супругов Прилучный поехал в отпуск в компании звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович . Правда, детали этих взаимоотношений пока никак не комментируются.

Пелагея и Иван Телегин

А вот поклонники Пелагеи вовсю обсуждают не только причину ее развода с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, но и дележку совместно нажитого имущества, которое оценивается в десятки миллионов. В частности, только квартира, по слухам, стоит порядка 85 миллионов рублей, а загородный дом — около 60. Есть еще автомобиль за 16 миллионов. Известно, что о расставании заговорили в прошлом году, а сам развод состоялся в мае 2020-го. Супруги были в браке три года, у них родилась дочь Таисия.

И вроде все завершилось мирно, но вот только поговаривают, что Иван не хочет видеть ребенка и якобы не выплачивает алименты. А они, по самым скромным подсчётам, превышают полмиллиона рублей в месяц. Мало того, Телегин хочет разделить совместное имущество: квартиру за десятки миллионов рублей и загородный дом. Правда, Пелагея утверждает, что квартиру им подарила ее мама. Так что кто и сколько вложил средств, предстоит выяснить суду.

А вот актер развелся со своей супругой Верой Новиковой уже во второй раз. Первый раз они расстались еще в 2007-м году — после 20 лет брака. О том, кто же эта разлучница, Вера, по слухам, узнала чуть ли не от журналистов. Впрочем, увлечение Жигунова «моей прекрасной няней» длилось недолго. Спустя два года Сергей снова вернулся к бывшей жене. Она его простила и приняла.

Поговаривают, что из-за того, что Вера погрузилась с головой в бытовые вопросы после замужества, она забросила карьеру. А ведь ей пророчили большое будущее. В итоге этот брак все равно распался, как ни вкладывалась в него Новикова. Разумеется, фанаты не могли не отметить, что все женщины Жигунова очень похожи друг на друга.

Вот и нынешняя избранница Виктория Ворожбит, роман с которой приписывают Сергею, одного типажа с его бывшей супругой. А также она невероятно напоминает Анастасию Заворотнюк

Самые обсуждаемые свадьбы 2020-го года

Недолго ходила незамужней Светлана Бондарчук. Она вышла замуж за Сергея Харченко, с которым вместе уже три года. Свадьбу, которая состоялась минувши летом, до сих пор вспоминают светские хроникеры. Тем более что в 2020-м настоящих торжеств было, что называется, раз-два — и обчелся. Гуляния прошли в одном из самых дорогих и пафосных ресторанов столицы, на 62-м этаже небоскреба. Причем свадьба была организована всего за две недели! Молодожены умудрились не только закатить вечеринку года, но и подобрать целых три платья для невесты. Говорят, стоимость только одного наряда превышала 700 тысяч рублей. Бондарчук также предстала в дерзком мини, сразив наповал именитых гостей. На свадьбе было вкусно, шумно, весело.

«Это невероятно, но все случилось так, как я и мечтать не могла…Хотя нет, могла! У нас были такие сжатые сроки, но все вышло волшебно», — резюмировала Светлана.

Модель Наталья Водянова вышла замуж в очередной раз. Ее избранником стал французский миллиардер Антуан Арно, сын владельца Louis Vuitton , с которым девушка состояла в отношениях с 2011 года. Правда, о помолвке Наталья объявила лишь в январе, а свадьбу думали сыграть в июне. Но из-за ситуации с коронавирусом грандиозные торжества пришлось отложить. Впрочем, саму роспись отменять не стали. Супруги обменялись клятвами верности в Париже, а свидетелем происходящего стал мэр города Анн Идальго . Напомним, что Наталья и Антуан воспитывают пятерых детей: троих от первого брака Водяновой с аристократом Портманом — Лукаса, Неву и Виктора, а также общих детей — Максима и Романа.

Певица Анна Седокова также связала себя узами Гименея в июле этого года. 37-летняя артистка вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Яниса Тимма. Ради Седоковой он ушел из семьи с маленьким ребенком. Причем особо пышных торжеств не было, так, чтобы гуляла вся Москва, но при этом ничто не помешало парочке расписаться. Отметили событие в одном из ресторанов Барвихи в тесном семейном и дружеском кругу. На празднике были родные и близкие молодоженов. Не смогла прилететь из Америки лишь дочь певицы Моника.

Сама Анна в своем «Инстаграме» написала, что этим браком в очередной раз доказала своей маме, что женщина с тремя детьми может выйти замуж и быть счастлива.

«Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда! Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало», — резюмировала Седокова.

Звезда «Деффчонок», 23-летняя Таисия Вилкова в своем молодом возрасте стала уже замужней дамой. Вилкова связала себя узами брака с 32-летним актером и режиссером из Санкт-Петербурга Семеном Серзиным. Бракосочетание прошло в Москве. Причем дата была выбрана специальная — в День театра, 27 марта. Пандемия не стала помехой для торжественной атмосферы. Все прошло традиционно: роспись, поздравления самых близких, невеста в белом платье, жених — в костюме.

Вот только на лицах брачующихся были надеты защитные маски. Пандемия внесла свои коррективы: гости поздравляли в основном онлайн. Что интересно, в момент росписи артистка была уже в положении, хотя заметили это далеко не все. 8 июля у них родилась дочь.

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия

А вот свадьба Ольги Серябкиной оказалась одной из самых тайных. Бывшая солистка группы Serebro расписалась с Георгием Начкебией. Он бизнесмен, работает в различных направлениях — от шоу-бизнеса до исследования высоких технологий. С Ольгой они познакомились во время записи сольного проекта Серябкиной. В какой-то момент рабочее общение переросло в нечто серьезное. Певица и бизнесмен поняли, что созданы друг для друга. В принципе, совершенно понятно, почему об этом событии почти никто не знал: торжество прошло в Австрии, где проводит много времени избранник звезды. Он прожил больше 10 лет в Вене. Для свадьбы было выбрано три подвенечных наряда, один из которых был очень коротким, зато демонстрировал прекрасные ноги невесты.

Анастасия Задорожная и Владимир

Еще одна тайная свадьба прошла у актриса Насти Задорожной . Пожалуй, она оказалась самой скрытной звездой, которая о своем бракосочетании практически ничего не рассказала фанатам. Артистка опубликовала только две фотографии: на одном снимке невеста продемонстрировала татуировки на запястье и пальце в виде росписей жениха и невесты, а на другом появились и сами молодожены, скрытые под одной маской.

«Хороша Парочка: Баран да Ярочка», — сделала подпись под снимком Настя.

Задорожная вышла замуж за молодого человека по имени Владимир, чья фамилия также скрывается. Он занимается бизнесом. Певица объяснила WomanHit.ru, почему не хочет ничего рассказывать о свадьбе. «Я просто не комментирую и не фокусирую внимание на том, что называется личным. Всю свою жизнь. Уже 35 лет. Если вы что-то знаете про меня и про мою карьеру, вы видите, что я этим не занимаюсь никогда», — пояснила артистка.

Юлия Хлынина и Алексей Милевский

Ну а вот звезда сериалов «Колл-центр», «Закон каменных джунглей», «Метод» актриса Юлия Хлынина не стала скрывать, что вышла замуж. Она никогда не афишировала свою личную жизнь, а потом внезапно выложила снимок в свадебном платье.

«Весной самоизолировалась глубоко в семью», — прокомментировала Хлынина снимок в белом платье с фатой.

При этом она сделала ссылку на профиль своего жениха. Им оказался миллионер Алексей Милевский. Что примечательно, в прошлом году его имя попало в список Forbes в 30-ку самых перспективных россиян до 30 лет. Больше никаких деталей она не сообщала, но, скорее всего, как таковых свадебных торжеств не было в связи с пандемией.