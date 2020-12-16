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Литвинова рассказала о борьбе с COVID-19 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Литвинова рассказала о борьбе с COVID-19
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Актриса Рената Литвинова рассказала, как проходят ее будни во время лечения от коронавируса. Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте.
Литвинова сообщила, что заболела COVID-19 несколько дней назад. Она сразу самоизолировалась и начала лечение.

"Сижу дома, собираю елку, варю шиповник, кормлю голубей снаружи, кота внутри, прислушиваюсь, все не так драматично", — написала актриса.

Поклонники поддержали Ренату Литвинову и пожелали ей выздоровления:

"Не грустите! Вы же так любите свой дом! Он тоже соскучился! Будьте здоровы!", "Скорейшего выздоровления, дорогая Рената!", "Время переосмысления", — написали ей в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Боярская вспомнила о романе с Козловским.
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