Литвинова рассказала о борьбе с COVID-19 

Актриса Рената Литвинова рассказала, как проходят ее будни во время лечения от коронавируса. Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте.
Литвинова сообщила, что заболела COVID-19 несколько дней назад. Она сразу самоизолировалась и начала лечение.
"Сижу дома, собираю елку, варю шиповник, кормлю голубей снаружи, кота внутри, прислушиваюсь, все не так драматично", — написала актриса.
Поклонники поддержали Ренату Литвинову и пожелали ей выздоровления:
"Не грустите! Вы же так любите свой дом! Он тоже соскучился! Будьте здоровы!", "Скорейшего выздоровления, дорогая Рената!", "Время переосмысления", — написали ей в комментариях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Боярская вспомнила о романе с Козловским.