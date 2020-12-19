Как выглядит молодой возлюбленный Булановой 

Певице Татьяне Булановой 51 год. Артистка дважды была замужем, и у нее есть двое сыновей: 27-летний Александр и 13-летний Никита. Звезда 90-х не распространяется о своей личной жизни, однако поклонники подозревают, что у нее роман с мужчиной на 12 лет младше ее. "Рамблер" рассказывает, кто он и чем занимается.

Татьяне Булановой приписывают роман с 39-летним Артемом Анчуковым . Он — артист театра и кино, а еще работает ведущим концертов и спортивных мероприятий.

Поводом для слухов стало то, что Буланова и Анчуков часто появляются вместе и публикуют много совместных фото в Instagram. Они записывают музыку, выступают за руку на сцене, ходят в рестораны. Недавно артисты представили совместную песню "Разные судьбы".

Однако они отрицают роман, называя друг друга друзьями и "творческим союзом". По словам Булановой, у них просто много общего и один взгляд на жизнь.