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Как выглядит молодой возлюбленный Булановой 

Анна Арсеньева 21 минуту назад
Певице Татьяне Булановой 51 год. Артистка дважды была замужем, и у нее есть двое сыновей: 27-летний Александр и 13-летний Никита. Звезда 90-х не распространяется о своей личной жизни, однако поклонники подозревают, что у нее роман с мужчиной на 12 лет младше ее. "Рамблер" рассказывает, кто он и чем занимается.
Татьяне Булановой приписывают роман с 39-летним Артемом Анчуковым. Он — артист театра и кино, а еще работает ведущим концертов и спортивных мероприятий.
Поводом для слухов стало то, что Буланова и Анчуков часто появляются вместе и публикуют много совместных фото в Instagram. Они записывают музыку, выступают за руку на сцене, ходят в рестораны. Недавно артисты представили совместную песню "Разные судьбы".
Однако они отрицают роман, называя друг друга друзьями и "творческим союзом". По словам Булановой, у них просто много общего и один взгляд на жизнь.

"Ты — легенда, ты — "визитная карточка" нашего города…и наконец, ты — просто очень хороший и добрый человек", — писал Анчуков на день рождения артистки.

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Женский форум
Звёзды , Фото , Татьяна Буланова , Артем Анчуков
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