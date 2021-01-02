Соблазнительные формы звезды сериала «ЧОП» 

Кошкина славится не только успехами в актерской карьере, но и приписываемыми ей романами. Молодая, яркая, лучезарная — она притягивает внимание мужчин. Представители СМИ снова и снова пытаются застукать звезду с очередным ухажером, но Яна раз за разом опровергает слухи о своих любовных связях, лишь высмеивая их. «Рамблер» сделал подборку соблазнительных снимков Кошкиной, которая буквально утопает во внимании представителей сильного пола и журналистов.

Звезда появилась на свет в апреле 1990 года в Ленинграде. В детстве она профессионально занималась художественной гимнастикой. Еще в школьные годы она попробовала себя в качестве актрисы, и играть на камеру ей понравилось.

Перебравшись после окончания университета в Москву, Яна начала активно ходить по кастингам. И вскоре усилия дали первые плоды: Кошкина появилась в эпизодах сериалов «Дорожный патруль», «Слово женщине», «Проснемся вместе». Эти роли дали актрисе необходимый толчок и уверенность в своих силах.

Ее личным прорывом стал сериал «Второй шанс», где Кошкиной досталась главная женская роль. Ее напарником стал молодой актер Вадим Норштейн . Хотя приключения молодежи из выдуманного городка Ближнегорск не нашли большого отклика у зрителей, после этой роли Яне предложили пройти прослушивание в сериал «ЧОП».

В результате Яна получила роль работницы спа-салона по имени Снежана. Зрители с первого взгляда влюбились в ее героиню — добрую и слегка наивную девушку с искренним и милым характером, который никак не вяжется с роскошной внешностью Яны. Съемки в «ЧОПе» в одночасье сделали Кошкину знаменитой.

Яна просто обожает светскую жизнь: она постоянно посещает вечеринки, светские рауты и кинофестивали. Но свою вторую половинку там отыскать девушке так и не удалось — на сегодня сердце актрисы свободно. «Мужчиной мечты» она называет своего кота по кличке Тарас.