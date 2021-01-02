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Соблазнительные формы звезды сериала «ЧОП» 

Катерина Саломе 1 час назад
Кошкина славится не только успехами в актерской карьере, но и приписываемыми ей романами. Молодая, яркая, лучезарная — она притягивает внимание мужчин. Представители СМИ снова и снова пытаются застукать звезду с очередным ухажером, но Яна раз за разом опровергает слухи о своих любовных связях, лишь высмеивая их. «Рамблер» сделал подборку соблазнительных снимков Кошкиной, которая буквально утопает во внимании представителей сильного пола и журналистов.
Звезда появилась на свет в апреле 1990 года в Ленинграде. В детстве она профессионально занималась художественной гимнастикой. Еще в школьные годы она попробовала себя в качестве актрисы, и играть на камеру ей понравилось.
Перебравшись после окончания университета в Москву, Яна начала активно ходить по кастингам. И вскоре усилия дали первые плоды: Кошкина появилась в эпизодах сериалов «Дорожный патруль», «Слово женщине», «Проснемся вместе». Эти роли дали актрисе необходимый толчок и уверенность в своих силах.
Ее личным прорывом стал сериал «Второй шанс», где Кошкиной досталась главная женская роль. Ее напарником стал молодой актер Вадим Норштейн. Хотя приключения молодежи из выдуманного городка Ближнегорск не нашли большого отклика у зрителей, после этой роли Яне предложили пройти прослушивание в сериал «ЧОП».
В результате Яна получила роль работницы спа-салона по имени Снежана. Зрители с первого взгляда влюбились в ее героиню — добрую и слегка наивную девушку с искренним и милым характером, который никак не вяжется с роскошной внешностью Яны. Съемки в «ЧОПе» в одночасье сделали Кошкину знаменитой.
Яна просто обожает светскую жизнь: она постоянно посещает вечеринки, светские рауты и кинофестивали. Но свою вторую половинку там отыскать девушке так и не удалось — на сегодня сердце актрисы свободно. «Мужчиной мечты» она называет своего кота по кличке Тарас.
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Женский форум
Звёзды , Фото , Вадим Норштейн
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