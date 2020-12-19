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Том Круз завел роман с актрисой младше его на 20 лет 

Анна Арсеньева 22 минуты назад
Голливудский актер Том Круз трижды был женат: на Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. Все браки звезды закончились разводом. Теперь стало известно, что он закрутил новый роман — с коллегой по фильму "Миссия невыполнима 7" Хейли Этвелл. Об этом сообщает The Sun.
Новая возлюбленная 58-летнего Тома Круза гораздо младше его. Английской актрисе Хейли Этвелл 38 лет. Как стало известно изданию, они сблизились во время пандемии коронавируса и после съемок франшизы часто встречались. Недавно их заметили на площадке в Лондоне держащимися за руки.
Актриса Хейли Этвелл сыграла в фильмах "Кристофер Робин", "Первый мститель", "Герцогиня", "Золушка", а также главную роль в сериале "Агент Картер". "Рамблер" собрал галерею ее фото.
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Звёзды , Фото , Мими Роджерс , Николь Кидман , Кэти Холмс , Том Круз
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