Том Круз завел роман с актрисой младше его на 20 лет 

Новая возлюбленная 58-летнего Тома Круза гораздо младше его. Английской актрисе Хейли Этвелл 38 лет. Как стало известно изданию, они сблизились во время пандемии коронавируса и после съемок франшизы часто встречались. Недавно их заметили на площадке в Лондоне держащимися за руки.

Актриса Хейли Этвелл сыграла в фильмах "Кристофер Робин", "Первый мститель", "Герцогиня", "Золушка", а также главную роль в сериале "Агент Картер". "Рамблер" собрал галерею ее фото.