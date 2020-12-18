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Дольф Лундгрен тайно женился на 24-летней избраннице 

Мария Грибова 1 час назад
Дольф Лундгрен тайно женился на молодой девушке
Фото: РИА Новости
Актер Дольф Лундгрен обручился с молодой избранницей полгода назад. А теперь стало известно об их женитьбе. Об этом сообщает таблоид Page Six.
Избранницей Дольфа стала 24-летняя фитнес-тренер Эмма Крокдал, которая моложе актера почти на 40 лет.
@dolphlundgren
Дольф сделал предложение руки и сердца любимой в июне 2020 года. Помолвка состоялась в Стокгольме. Однако о свадьбе пара официально еще не объявляла — на безымянном пальце его левой руки красовалось обручальное кольцо. Это породило слухи о том, что 63-летний спортсмен и актер тайно женился на своей невесте.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Шарапова объявила о помолвке.
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Звёзды , Дольф Лундгрен
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