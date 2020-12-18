Дольф Лундгрен тайно женился на молодой девушке

Актер Дольф Лундгрен обручился с молодой избранницей полгода назад. А теперь стало известно об их женитьбе. Об этом сообщает таблоид Page Six.

Избранницей Дольфа стала 24-летняя фитнес-тренер Эмма Крокдал, которая моложе актера почти на 40 лет.

@dolphlundgren

Дольф сделал предложение руки и сердца любимой в июне 2020 года. Помолвка состоялась в Стокгольме. Однако о свадьбе пара официально еще не объявляла — на безымянном пальце его левой руки красовалось обручальное кольцо. Это породило слухи о том, что 63-летний спортсмен и актер тайно женился на своей невесте.