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Звезда «Папиных дочек» вышла замуж 

Диана Товсепова 3 часа назад
Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя актриса Лиза Арзамасова, вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха.
Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

«Маршрут построен», — написал под трогательным видео Авербух.

Так, пара расписалась в одном из ЗАГСов Москвы в узком кругу друзей и близких.
При этом белого платья и смокинга не было — Лиза была одета в элегантное платье небесно-голубого цвета, а Илья выбрал светлые брюки, футболку и пиджак.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Билан потратил баснословную сумму на новый загородный дом.
Звёзды , Видео , Илья Авербух
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