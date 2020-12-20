Звезда «Папиных дочек» вышла замуж 

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Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя актриса Лиза Арзамасова, вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха

Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

«Маршрут построен», — написал под трогательным видео Авербух.

Так, пара расписалась в одном из ЗАГСов Москвы в узком кругу друзей и близких.

При этом белого платья и смокинга не было — Лиза была одета в элегантное платье небесно-голубого цвета, а Илья выбрал светлые брюки, футболку и пиджак.