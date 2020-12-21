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Шнуров рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах 

Мира Маркина 3 часа назад
Шнуров рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах
Фото: РИА Новости
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в беседе с ТАСС рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах. По словам музыканта, пандемия несильно повлияла на спрос:

"Неплохо. Работа есть. У меня все в порядке",

— заявил Шнуров, отвечая на вопрос о ситуации с частными выступлениями.
Шоумен подчеркнул, что, как правило, дает два частных концерта в месяц и отказывается от выступлений в новогоднюю ночь.

"Хотя в прошлом году выступали. Уже не помню подробностей, но предложили какие-то огромные, существенные деньги. Пришлось согласиться",

— вспомнил артист.
За один концерт Шнурова заказчику придется отдать 11,5 миллиона рублей.

"Как стоило выступление $150 тыс., так и стоит. Никуда — ни влево, ни вправо",

— добавил певец.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пригожин обвинил Шнурова в поддержке "певичек без голоса".
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Звёзды , Сергей Шнуров , ИТАР-ТАСС
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