Шнуров рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах 

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в беседе с ТАСС рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах. По словам музыканта, пандемия несильно повлияла на спрос:
"Неплохо. Работа есть. У меня все в порядке",
— заявил Шнуров, отвечая на вопрос о ситуации с частными выступлениями.
Шоумен подчеркнул, что, как правило, дает два частных концерта в месяц и отказывается от выступлений в новогоднюю ночь.
"Хотя в прошлом году выступали. Уже не помню подробностей, но предложили какие-то огромные, существенные деньги. Пришлось согласиться",
— вспомнил артист.
За один концерт Шнурова заказчику придется отдать 11,5 миллиона рублей.
"Как стоило выступление $150 тыс., так и стоит. Никуда — ни влево, ни вправо",
— добавил певец.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пригожин обвинил Шнурова в поддержке "певичек без голоса".