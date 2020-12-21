Коллеги Авербуха отреагировали на свадьбу фигуриста

Коллеги Ильи Авербуха по шоу "Ледниковый период" отреагировали на новость о свадьбе фигуриста и актриса Елизаветы Арзамасовой. Пара тайно расписалась 20 декабря и только потом опубликовала видео из ЗАГСа.
Для всех новость о свадьбе артистов стала неожиданностью. Даже друзья звезд не знали о том, что они собираются пожениться. С радостным событием молодоженов поздравили Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин и другие знаменитости:
"Будьте счастливы, Лиза, Илюша!",
— пожелала заслуженный тренер Татьяна Тарасова.
"Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься",
— написал Ягудин.
К поздравлениям также присоединились Анна Семенович, Александр Жулин и Мирослава Карпович.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Авербух прокомментировал слухи о свадьбе.