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Коллеги Авербуха отреагировали на свадьбу фигуриста с Арзамасовой 

Мира Маркина 3 часа назад
Коллеги Авербуха отреагировали на свадьбу фигуриста
Фото: @liza_arzamasova
Коллеги Ильи Авербуха по шоу "Ледниковый период" отреагировали на новость о свадьбе фигуриста и актриса Елизаветы Арзамасовой. Пара тайно расписалась 20 декабря и только потом опубликовала видео из ЗАГСа.
Для всех новость о свадьбе артистов стала неожиданностью. Даже друзья звезд не знали о том, что они собираются пожениться. С радостным событием молодоженов поздравили Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин и другие знаменитости:

"Будьте счастливы, Лиза, Илюша!",

— пожелала заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

"Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься",

— написал Ягудин.
К поздравлениям также присоединились Анна Семенович, Александр Жулин и Мирослава Карпович.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Авербух прокомментировал слухи о свадьбе.
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