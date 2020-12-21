Грачевский заразился коронавирусом 

Создатель киножурнала «Ералаш», режиссер Борис Грачевский заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в беседе с Пятым каналом.
«Я с этим проклятым "ковидом" сижу», — рассказал деятель искусств.
Как протекает заболевание у кинорежиссера, неизвестно.
Напомним, что Борису Грачевскому 71 год. В апреле 2020 года у него родился четвертый ребенок: сын Филипп. Режиссер женат на 35-летней актрисе Екатерине Белоцерковской. Это его третий брак.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Маковецкий высказался об отце, которого никогда не видел.