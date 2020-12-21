Грачевский заразился коронавирусом 

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Ранее "Рамблер" сообщал, что

Как протекает заболевание у кинорежиссера, неизвестно.

«Я с этим проклятым "ковидом" сижу», — рассказал деятель искусств.

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