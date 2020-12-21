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Королева заявила, что из-за стресса потеряла ребенка 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Королева заявила, что из-за стресса потеряла ребенка
Фото: globallookpress.com
Певица Наташа Королева призналась, что несколько лет назад они с Тарзаном потеряли ребенка. Об этом она рассказала в шоу "Племя" на телеканале "Пятница!".
Причиной выкидыша стал сильный стресс. Кто-то слил в Сеть интимные фотографии Королевой с украденного телефона Тарзана, и у нее случился нервный срыв.

«Мы хотели с мужем девочку, но у нас долго не получалось. А потом произошло чудо. Но, к сожалению, нам попались плохие люди, которые сделали так, что у меня был большой нервный срыв. На фоне этой истории у меня случился выкидыш», — сказала певица.

Она добавила, что хотела бы еще одного ребенка, так как у нее еще "не угас материнский инстинкт".
Напомним, что у Королевой и Тарзана есть 18-летний сын Архип.
Ранее "Рамблер" сообщал, что коллеги Авербуха отреагировали на свадьбу фигуриста.
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Звёзды , Наташа Королева
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