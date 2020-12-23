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Треш-богема: спорные наряды российских звезд 

Стелла Шмель 3 часа назад
Звезды редко задаются вопросом о том, что им надеть. Эту проблему обязаны решать стилисты и модельеры. Иногда, правда, со вкусом случаются промашки даже у прожженных профессионалов своего дела. В итоге на свет рождаются "шедевры", которые представители шоу-бизнеса в любом случае обязаны надеть, и никому нет дела — нравится звездам их наряд или нет.
А иной раз со вкусом не все в порядке бывает и у капризного клиента, которых хочет, например, "голое платье", не имея подходящей по данный наряд фигуры. И тогда модельер бросается решать эту сложную задачу, но выходит не всегда хорошо.
В галерее "Рамблера" — далеко не самые удачные наряды российских звезд.
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