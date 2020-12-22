После расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце создала Youtube-шоу «Честный развод». На этот раз гостьей Агаты стала актриса Анастасия Меськова.
Анастасия поделилась, что у нее с первым мужем была история про отличницу и хулигана:
«Мы изначально очень разные, из разных миров. Изначально это история из разряда: «Ой, он немножко хулиган, но мне это даже нравится». Но только это потом в жизни проглядывается».
Агата нашла отклик в истории актрисы и призналась:
«Анализировала что-то, и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей. Но когда это повернулось в мою сторону, я…»
Ранее «Рамблер» писал о том, что Авербух высказался после свадьбы с Арзамасовой.