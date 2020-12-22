Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶

Муцениеце высказалась об отношениях с Прилучным 

Мария Грибова 2 часа назад
После расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце создала Youtube-шоу «Честный развод». На этот раз гостьей Агаты стала актриса Анастасия Меськова.
Анастасия поделилась, что у нее с первым мужем была история про отличницу и хулигана:

«Мы изначально очень разные, из разных миров. Изначально это история из разряда: «Ой, он немножко хулиган, но мне это даже нравится». Но только это потом в жизни проглядывается».

Агата нашла отклик в истории актрисы и призналась:

«Анализировала что-то, и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей. Но когда это повернулось в мою сторону, я…»

Ранее «Рамблер» писал о том, что Авербух высказался после свадьбы с Арзамасовой.
Звёзды , Видео , Агата Муцениеце , Анастасия Меськова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение