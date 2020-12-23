10 самых крепких голливудских пар 2020 года 

2020 год стал настоящим испытанием для многих голливудских пар — далеко не каждая из них смогла пережить все тяготы вынужденной самоизоляции, а в СМИ то и дело появлялись новости о звездных разводах. Однако некоторым знаменитостям локдаун только пошел на пользу, о них сегодня и поговорим.

Эйфория (2019)

Звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди и известная американская модель Кайя Гербер долгое время были просто хорошими друзьями. Весь прошлый год австралийский актер встречался со своей коллегой по шоу Зендеей — эти двое казались неразлучными. Однако локдаун внес свои коррективы в их жизни.

Элорди начал все больше времени проводить в компании Гербер — их неоднократно замечали гуляющими в масках по Нью-Йорку. По всей видимости, происходящий в мире хаос сделал их только ближе друг другу — платоническая дружба переросла в романтическую влюбленность. У Зендеи, к слову, и без Элорди все хорошо — не так давно она стала самой молодой актрисой в истории телевидения, которая получила премию «Эмми».

Очень странные дела (2016)

Американский актер Дэвид Харбор и британская певица Лили Аллен решили воспользоваться неожиданной паузой в работе и устроили себе романтический уик-энд в Лас-Вегасе, где скрепили свои отношения брачными клятвами. Помимо самой пары на свадьбе присутствовал музыкант в костюме Элвиса Пресли , который не только поженил влюбленных, но и исполнил им сентиментальные баллады певца.

Вместо шикарного фуршета на столе новобрачных были бургеры и картошка фри — традиционная еда американцев. Сама Аллен была в шикарном белом платье от модного дома Dior.

Оранжевый — хит сезона (2013)

Тейлор Шиллинг и Эмили Ритц

Этот год стал по-настоящему особенным для звезды сериала «Оранжевый — хит сезона» Тейлор Шиллинг. Она не только публично совершила каминг-аут, но и показала всему миру свою девушку — художницу Эмили Ритц. Их совместная фотография стала первой в Instagram-аккаунте звезды.

Известно, что пара познакомилась несколько месяцев назад благодаря своим друзьям. Они начали встречаться в конце прошлого года. Примечательно, что каминг-аут Шиллинг прозвучал во время «месяца гордости» — акции, целью которой является привлечение всеобщего внимания к правам ЛГБТК+ коммьюнити.

Глубокие воды (2020)

После сложного развода с супругой — актрисой Дженнифер Гарнер , — а также длительного периода реабилитации после алкогольной зависимости американский актер Бен Аффлек впал в длительную депрессию и совсем запустил себя.

Однако знакомство с кубино-испанской актрисой Аной де Армас на съемках драмы «Глубокая вода» Эдриана Лайна полностью изменило жизнь бывшего Бэтмена. Бен стал живым доказательством того, что любовь действительно творит с людьми чудеса. На недавних снимках, опубликованных папарацци, актер выглядит очень посвежевшим и по-настоящему счастливым.

Американская история ужасов (2011)

Звезде сериала «Американская история ужасов» Эмме Робертс и ее бойфренду — американскому актеру Гаррету Хедлунду — самоизоляция подарила возможность перейти на новый этап отношений. В середине лета 29-летняя актриса объявила о том, что ждет ребенка. Чуть позже стал известен пол малыша — у пары будет мальчик.

На протяжении последнего полугода Эмма активно делилась со своими подписчиками всеми изменениями и переживаниями, которые сопровождали ее во время беременности. Хедлунд в это время активно готовился к роли отца. Напомним, что актеры начали встречаться весной прошлого года.

Черная Вдова (2021)

Для американской актрисы Скарлетт Йоханссон и сценариста юмористического скетч-шоу Saturday Night Life Колина Джоста 2020 год также стал настоящим благословением. Пара не стала отменять запланированную на осень свадьбу из-за эпидемии коронавируса. Вместо этого они предпочли сыграть тихое торжество в окружении родных и близких, в соответствии со всеми мерами безопасности.

Информация о бракосочетании актрисы появилась в Instagram-аккаунте благотворительного фонда Mealson Wheels. Он оказывает помощь пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Таким образом пара попыталась привлечь внимание своих поклонников к людям, которые сейчас больше других нуждаются в помощи и поддержке.

Ла-Ла Ленд (2016)

Оскароносная актриса Эмма Стоун и режиссер SNL Дэйв МакКэри тоже не стали отменять свадебное торжество из-за пандемии — пара тайно обменялась брачными клятвами в начале весны этого года. В качестве доказательства Стоун опубликовала счастливое фото с обручальным кольцом на пальце.

Кроме того, в ходе разговора с психоаналитиком Гарольдом Коплевичем актриса проговорилась о том, что ей повезло выйти замуж за нетоксичного человека. Уже летом совместные фотографии пары с прогулки спровоцировали новую волну слухов — фанаты убеждены, что Эмма готовится стать мамой. Сама девушка пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Она (2013)

Звездная пара Руни Мара и Хоакина Феникса заставила весь мир вновь поверить в настоящую любовь — период вынужденной самоизоляции для них обоих стал долгожданным шансом хоть немного отдохнуть от бешеного ритма жизни и провести чуть больше времени вдвоем, без назойливого внимания папарацци и вспышек фотокамер.

В какой-то момент они действительно скрылись от общества, а в середине лета стала известно, что Руни уже находится на позднем сроке беременности. В октябре пара объявила о рождении ребенка, которого назвали Ривером в честь погибшего старшего брата Хоакина.

Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины (2003)

Кэти Перри и Орландо Блум

Отношения американской певицы Кэти Перри и британского актера Орландо Блума переживали свои взлеты и падения, но в этом году, кажется, набрали новую высоту. Не успели фанаты отойти от новости о том, что пара решила отменить свадьбу, запланированную в Японии, как их уже ждал другой сюрприз — оказывается, Кэти беременна.

Большую часть года певица активно публиковала фотографии и видео в социальных сетях, открыто рассказывая фанатам о своем новом положении. Блум постоянно находился рядом и как мог поддерживал свою возлюбленную. В конце лета пара поделилась со всем миром первой фотографией своей новорожденной дочери, которую назвали Дэйзи Дав.

Бэтмен (2022)

2020 год стал особенным и для пары Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус. В откровенном интервью британскому журналу GQ актер рассказал, что провел весь карантин со своей девушкой. Самоизоляция для их отношений стала своего рода проверкой на прочность, которую они с блеском прошли.

В июле желтая пресса начала активно тиражировать слухи о том, что актеры уже помолвлены и готовятся к свадьбе. Снимки, на которых Уотерхаус проводит время с родителями своего бойфренда, только лишний раз подтвердили серьезность их намерений.