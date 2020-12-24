«Катался на полу по казино в одних трусах»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал о ситуации, как он впервые столкнулся с сильнейшими болями, когда выходил камень из почек. Этой историей он поделился на YouTube-шоу «Я себя знаю!» комика Азамата Мусагалиева

Артист признался, что в это время он находился в казино в Риге, когда у него начал болеть живот, и боль совсем не стихала. От страданий комик снял с себя всю одежду и был мокрый насквозь:

«Катался на полу по этому казино в одних трусах, это было в первый раз со мной, думал, что умираю».

Позже к нему приехала врач скорой помощи, которая сделала ему укол с обезболивающим. однако препарат так и не помог. И через некоторое время, уже в больнице, камень у Харламова вышел, и боль сразу прошла.

Комик добавил, что через несколько часов он вновь вернулся в казино, чем удивил посетителей.