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Харламов рассказал о катании по полу казино в одних трусах 

Мария Грибова 1 час назад
«Катался на полу по казино в одних трусах»
Фото: РИА Новости
Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал о ситуации, как он впервые столкнулся с сильнейшими болями, когда выходил камень из почек. Этой историей он поделился на YouTube-шоу «Я себя знаю!» комика Азамата Мусагалиева.
Артист признался, что в это время он находился в казино в Риге, когда у него начал болеть живот, и боль совсем не стихала. От страданий комик снял с себя всю одежду и был мокрый насквозь:

«Катался на полу по этому казино в одних трусах, это было в первый раз со мной, думал, что умираю».

Позже к нему приехала врач скорой помощи, которая сделала ему укол с обезболивающим. однако препарат так и не помог. И через некоторое время, уже в больнице, камень у Харламова вышел, и боль сразу прошла.
Комик добавил, что через несколько часов он вновь вернулся в казино, чем удивил посетителей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Арзамасова впервые высказалась после свадьбы.
Видео дня. Личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды , Азамат Мусагалиев , Гарик Харламов
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