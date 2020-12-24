Звезды объяснили, зачем пишут в райдере странные требования 

Российские артисты Николай Басков Александр Ревва объяснили причину необычных пунктов в райдерах некоторых звезд. Об этом стало известно на YouTube-шоу «Музыкалити х Вопрос ребром».

Артисты рассказали, что вносят их для того, чтобы понимать, читал ли райдер организатор концертов.

«У Лолиты так долгое время стояло «АК с мигалкой» (машина с престижными номерами администрации региона — прим. «Вечерней Москвы»),

— заявил Галкин.

По словам певицы Клавы Коки, у нее в райдере стоит электрическое опахало. А Ревва пошутил, что у него в райдере якобы указаны семь карликов.