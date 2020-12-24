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Звезды объяснили, зачем пишут в райдере странные требования 

Мария Грибова 1 час назад
Звезды объяснили, зачем пишут в райдере странные требования
Фото: РИА Новости
Российские артисты Николай Басков и Александр Ревва объяснили причину необычных пунктов в райдерах некоторых звезд. Об этом стало известно на YouTube-шоу «Музыкалити х Вопрос ребром».
Артисты рассказали, что вносят их для того, чтобы понимать, читал ли райдер организатор концертов.

«У Лолиты так долгое время стояло «АК с мигалкой» (машина с престижными номерами администрации региона — прим. «Вечерней Москвы»),

— заявил Галкин.
По словам певицы Клавы Коки, у нее в райдере стоит электрическое опахало. А Ревва пошутил, что у него в райдере якобы указаны семь карликов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что опубликованы суммы долгов российских знаменитостей.
Видео дня. Личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды , Николай Басков , Александр Ревва
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