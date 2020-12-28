Актер опубликовал в Instagram видео, на котором видно, как его подстригают налысо при помощи машинки. Съемка стрижки предварена замедленным кадром, на котором Прилучный в последний раз в уходящем году демонстрирует копну волос.

Поклонники были удивлены поступком актера. Одни из них отметили, что с новой прической он постарел. Другие же подчеркнули, что Прилучный по-прежнему "очень красивый".