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Маликов намекнул, что уходит со сцены 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Маликов намекнул, что уходит со сцены
Фото: globallookpress.com
Певец Дмитрий Маликов признался, что задумался о завершении карьеры артиста. Об этом он рассказал в эфире шоу "Личные связи" на YouTube.
Маликов заявил, что больше не хочет выступать на сцене. По его словам, нужно дать дорогу молодому поколению. Певец объяснил, что это естественный и неизбежный процесс. Кроме того, сейчас молодежь слушает музыку своих сверстников.

"Лично я нашел свое счастье и в детях, и в инструментальной музыке, и в фортепиано", — рассказал Дмитрий Маликов.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Михаил Любимов вспомнил о романе с Натальей Фатеевой.
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