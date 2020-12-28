Маликов намекнул, что уходит со сцены 

Певец Дмитрий Маликов признался, что задумался о завершении карьеры артиста. Об этом он рассказал в эфире шоу "Личные связи" на YouTube.

Маликов заявил, что больше не хочет выступать на сцене. По его словам, нужно дать дорогу молодому поколению. Певец объяснил, что это естественный и неизбежный процесс. Кроме того, сейчас молодежь слушает музыку своих сверстников.