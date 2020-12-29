Стали известны новые подробности драки с Прилучным 

"Ему давали салфетки, предлагали врачей, вызвать скорую помощь. Он повторял, что «претензий не имею» и сто раз сказал, что ему ничего не нужно. Я спустился. А они наверху еще пробыли еще минут 20, потом уехали. В полицию он обратился через месяц! Для меня это было неожиданностью. Павел Прилучный формулирует «Меня избили». Я же утверждаю, что я вынужденно оборонялся и только так. Может, не рассчитал силы, конечно. Но изначально я ничего не провоцировал и сто процентов пытался от этого уйти",