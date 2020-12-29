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Стали известны новые подробности драки с Прилучным 

Стелла Шмель 1 час назад
Стали известны новые подробности драки с Прилучным
Фото: globallookpress.com
Последствия драки владельца клуба "Завод" с Павлом Прилучном отзываются до сих пор. По словам хозяина заведения Владимира Семенова, с актером драться он изначально не хотел. Свою версию событий он рассказал изданию "Комсомольская правда".

"Я максимально хотел от этого уйти, тормозил его. А он просто хотел подраться. Все очень быстро произошло. От меня был реально, по сути, один удар, после которого он упал".

Как рассказывает Семенов, Прилучному в тот вечер все время что-то не нравилось, и он покинул заведение вскоре после приезда. Но затем вернулся, тогда-то и случилась драка. Актер попросил показать ему спортзал и стал провоцировать владельца "Завода".

"Ему давали салфетки, предлагали врачей, вызвать скорую помощь. Он повторял, что «претензий не имею» и сто раз сказал, что ему ничего не нужно. Я спустился. А они наверху еще пробыли еще минут 20, потом уехали. В полицию он обратился через месяц! Для меня это было неожиданностью. Павел Прилучный формулирует «Меня избили». Я же утверждаю, что я вынужденно оборонялся и только так. Может, не рассчитал силы, конечно. Но изначально я ничего не провоцировал и сто процентов пытался от этого уйти",

— рассказал Семенов.
Ранее "Рамблер" писал, что внешность Аллы Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов.
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