Алибасова госпитализировали с серьезными травмами 

"Ему было плохо. Похоже на состояние похмелья с утра. У него на спине огромная ссадина. Он, наверное, что-то праздновал и каким-то образом оказался потом дома. Смущает, что он делал ночью. Он ничего не помнит. Наверняка у него сотрясение. Я сам нахожусь в Калининграде. Вчера он был один. У него большая проблема с желудком".