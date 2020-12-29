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Алибасова госпитализировали с серьезными травмами 

Стелла Шмель 1 час назад
Алибасова госпитализировали с серьезными травмами
Фото: globallookpress.com
Известный продюсер Бари Алибасов госпитализирован в московскую клинику с травмами ног. Также не исключено, что у него сотрясение мозга и переломы ребер.
Как рассказал Teleprogramma.pro пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин, в настоящее время он не может ни есть, ни пить.

"Не до конца понятно, с чем это связано, либо это последствия «Крота», либо результат его падения",

— заявил он.
Алибасов говорит, что упал с лестницы, но подробности произошедшего не удается узнать из-за его плохого самочувствия.
Комментируя произошедшее, сын Алибасова раскрыл некоторые детали:

"Ему было плохо. Похоже на состояние похмелья с утра. У него на спине огромная ссадина. Он, наверное, что-то праздновал и каким-то образом оказался потом дома. Смущает, что он делал ночью. Он ничего не помнит. Наверняка у него сотрясение. Я сам нахожусь в Калининграде. Вчера он был один. У него большая проблема с желудком".

Ранее "Рамблер" писал, что стали известны новые подробности драки с Прилучным.
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Звёзды , Бари Алибасов
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