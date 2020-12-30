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Долина ответила на слухи о новом романе 

Анна Арсеньева 1 час назад
Долина ответила на слухи о новом романе
Фото: globallookpress.com
Певица Лариса Долина прокомментировала появившиеся слухи о новом романе. Об этом она рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
Артистка ответила на вопрос ведущей, есть ли в ее жизни мужчина.

«И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид. У нас профессия такая. Встречают по одежке. Я давно хотела заняться с собой. Я никак не могла встать на ноги и начать преображение. Потом сдала кровь. Мне сказали, что можно есть, а что нельзя», — сказала Лариса Долина.

65-летняя певица добавила, что у нее много друзей мужского пола, которые всегда ее поддерживают.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро раскритиковала Долину за внешний вид.
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Звёзды , Лариса Долина , Русское Радио
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