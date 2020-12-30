Долина ответила на слухи о новом романе 

«И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид. У нас профессия такая. Встречают по одежке. Я давно хотела заняться с собой. Я никак не могла встать на ноги и начать преображение. Потом сдала кровь. Мне сказали, что можно есть, а что нельзя», — сказала Лариса Долина.