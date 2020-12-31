«Прошу молиться»: жена Грачевского рассказала о его состоянии

Супруга 71-летнего режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о состоянии мужа. Она опубликовала Stories в своем Instagram-аккаунте.
По словам Белоцерковской, состояние ее мужа тяжелое, но стабильное:
"Ухудшений на данный момент нет. […] Мой муж, действительно, находится в больнице на лечении. Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Состояние, действительно, тяжелое, но оно стабильное, а не ухудшилось".
Жена режиссера попросила СМИ не нагнетать ситуацию и не дезинформировать, так как Грачевский читает новости и от этого ему становится хуже:
"В реанимацию, да, было необходимо его помещать. Но, давая такие комментарии, пресса может ухудшить его здоровье, конкретно пресса, он читает прессу, он в сознании и разговаривает".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Грачевский с COVID-19 попал в больницу.