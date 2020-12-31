Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶

«Всю страну прошу молиться»: жена Грачевского рассказала о его состоянии 

Анна Арсеньева 1 час назад
«Прошу молиться»: жена Грачевского рассказала о его состоянии
Фото: globallookpress.com
Супруга 71-летнего режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о состоянии мужа. Она опубликовала Stories в своем Instagram-аккаунте.
По словам Белоцерковской, состояние ее мужа тяжелое, но стабильное:

"Ухудшений на данный момент нет. […] Мой муж, действительно, находится в больнице на лечении. Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Состояние, действительно, тяжелое, но оно стабильное, а не ухудшилось".

Жена режиссера попросила СМИ не нагнетать ситуацию и не дезинформировать, так как Грачевский читает новости и от этого ему становится хуже:

"В реанимацию, да, было необходимо его помещать. Но, давая такие комментарии, пресса может ухудшить его здоровье, конкретно пресса, он читает прессу, он в сознании и разговаривает".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Грачевский с COVID-19 попал в больницу.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Звёзды , Екатерина Белоцерковская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение