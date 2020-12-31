Королева высказалась о скандале с изменами Тарзана

"Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой может спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу, несмотря ни на какие попытки разрушить наш союз. А тех, кто пытался это сделать ждет своя карма, и поверьте, легкая нажива и минутная слава того не стоят".