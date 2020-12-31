Королева высказалась о скандале с изменами Тарзана

Певица Наташа Королева высказалась о произошедшем в этом году скандале с изменами Тарзана и рассказала, как они спасли семью. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте, опубликовав совместное видео с супругом.
По словам артистки, 2020 год был "одним из самых непростых и неоднозначных" для нее и ее семьи. Она призвала подписчиков не предавать близких и беречь друг друга:
"Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой может спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу, несмотря ни на какие попытки разрушить наш союз. А тех, кто пытался это сделать ждет своя карма, и поверьте, легкая нажива и минутная слава того не стоят".
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