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Королева рассказала, как им удалось спасти семью 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Королева высказалась о скандале с изменами Тарзана
Фото: @koroleva__star
Певица Наташа Королева высказалась о произошедшем в этом году скандале с изменами Тарзана и рассказала, как они спасли семью. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте, опубликовав совместное видео с супругом.
По словам артистки, 2020 год был "одним из самых непростых и неоднозначных" для нее и ее семьи. Она призвала подписчиков не предавать близких и беречь друг друга:

"Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой может спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу, несмотря ни на какие попытки разрушить наш союз. А тех, кто пытался это сделать ждет своя карма, и поверьте, легкая нажива и минутная слава того не стоят".

Ранее "Рамблер" сообщал, что жена Грачевского рассказала о его состоянии/
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Звёзды , Наташа Королева
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