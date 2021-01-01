Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Валерия впервые стала бабушкой 

Диана Товсепова 2 часа назад
Певица Валерия впервые стала бабушкой. Такой новогодний подарок ей сделал первый наследник, 22-летний Арсений Шульгин. Так, еще летом 2020 года парень делает предложение возлюбленной Лиане Волковой, а в августе уже становится официально ее мужем. На свадебных фото многие разглядели у невесты животик.
Позже молодая пара сама рассказала о предстоящем пополнении в семействе, а через некоторое время обнародовала и пол малыша.
@arseniy_shulgin
Однако радостное известие все равно пришло неожиданно. Так, в первый день нового года Валерия сообщила о рождении первого внука.

«Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека —самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной», — написала певица.

При этом под бой курантов 22-летняя Лиана Шульгина еще была дома, но уже после этого супруги отправились в роддом.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Королева высказалась об изменах Тарзана.
Женский форум 19
Звёзды , Видео , Арсений Шульгин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение