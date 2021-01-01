Певица Валерия впервые стала бабушкой. Такой новогодний подарок ей сделал первый наследник, 22-летний Арсений Шульгин . Так, еще летом 2020 года парень делает предложение возлюбленной Лиане Волковой, а в августе уже становится официально ее мужем. На свадебных фото многие разглядели у невесты животик.

Позже молодая пара сама рассказала о предстоящем пополнении в семействе, а через некоторое время обнародовала и пол малыша.

@arseniy_shulgin

Однако радостное известие все равно пришло неожиданно. Так, в первый день нового года Валерия сообщила о рождении первого внука.

«Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека —самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной», — написала певица.

При этом под бой курантов 22-летняя Лиана Шульгина еще была дома, но уже после этого супруги отправились в роддом.