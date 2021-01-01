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Галкин показал, как Пугачева с подругами отметила Новый год 

Даня Виттиг 1 час назад
Артист опубликовал в своем Instagram видео, на котором Алла Борисовна лихо отплясывает на сцене.
Алла Пугачева провела вечеринку в кругу близких подруг Юлии Проскуряковой и Марины Юдашкиной. А ее супруг Максим Галкин поделился видео с поклонниками.
@maxgalkinru
Знаменитости станцевали под хит «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра». Судя по всему, вечеринка проходила дома у самой Аллы Борисовны, в деревне Грязи под Москвой. Подписчики Галкина сразу же оценили танец звездных подруг. Особенное внимание заслужила сама Алла Борисовна.

«Алла просто огонь в таком возрасте!», «Супер, вот молодцы, как зажигают девчонки», «Аллочка Борисовна шикарно выглядит! Прекрасно отплясывает», «Все молодцы -танцуй, пока молодой!», «Ого, девчонки зажигают», — выразили восхищение пользователи.

Ранее "Рамблер" сообщал, кто свел Пугачеву и Киркорова.
Звёзды , Видео , Юлия Проскурякова , Марина Юдашкина , Максим Галкин , Алла Пугачева
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