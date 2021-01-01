Артист опубликовал в своем Instagram видео, на котором Алла Борисовна лихо отплясывает на сцене.

@maxgalkinru

Знаменитости станцевали под хит «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра». Судя по всему, вечеринка проходила дома у самой Аллы Борисовны, в деревне Грязи под Москвой. Подписчики Галкина сразу же оценили танец звездных подруг. Особенное внимание заслужила сама Алла Борисовна.