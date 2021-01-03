Жигунов: «Коронавирус не щадит никого» 

Актер Сергей Жигунов рассказал, как проходит его лечение от коронавируса. О том, что он заболел COVID-19, Жигунов узнал в конце декабря. Для лечения артист отправился в одну из клиник Ялты. Как протекала его болезнь, актер рассказал "Вечерней Москве".
"Температура была высокой — под 40 градусов. Госпитализация, куча таблеток. Сейчас уже все намного лучше. Буду проходить лечение в домашних условиях под наблюдением врачей. Новогодняя ночь прошла в стенах Ливадийской больницы. Спасибо врачам за то, что ни на минуту не покидали меня и остальных больных. Коронавирус не щадит никого",
— сказал он.
Ранее "Рамблер" писал, что Шарапова показала кольцо за 18 миллионов.