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Тодоренко: «Я напрочь забыла о существовании мужа» 

Александра Нечаева 7 часов назад
Телеведущая на своей странице микроблога откровенно рассказала об отношениях с Владом Топаловым.
Регина призналась, что после рождения сына Майкла жизнь в семье кардинально поменялась. Как рассказала телеведущая, малыш делил с родителями постель на протяжении девяти месяцев: так маме было удобно кормить его грудью. Тодоренко отметила, что ей казалось, что прежней жизни не будет уже никогда.

…Мы даже начали отдаляться друг от друга, так как все мое свободное время занял ребенок. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа,

— признается Регина.
Но в какой-то момент Майкл сам отказался спать в одной постели с родителями, Влад и Регина переселили мальчика в отдельную комнату и вновь вспомнили, как хорошо засыпать и просыпаться вдвоем. По признанию Тодоренко, сразу же наладилась и их личная жизнь с мужем. Телеведущая отметила, что считает первый год жизни ребенка отличным вариантом проверки чувств молодых родителей.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, почему Верка Сердючка не выступает в России.
Женский форум 32
Звёзды , Видео , Влад Топалов
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