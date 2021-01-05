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Самбурская призналась, на что потратила первый гонорар за съемки в «Универе» 

Александра Нечаева 3 часа назад
Актриса на личной странице микроблога выложила новый снимок и в подписи под ним рассказала, как потратила первую зарплату, которую получила за съемки в сериале, сделавшем ее популярной.
На фотографии Самбурская позирует в купальнике и признается, что она улетела отдыхать на Мальдивы. При этом звезда допускает мысль, что кто-то ей позавидует, а кому-то подобные снимки в разгар пандемии и вовсе станут поводом для раздражения. Тем не менее, актриса не намерена скрывать свою радость, тем более, что сама же и заявляет, что до последнего не верила, что сможет насладиться в это непростое время морем и солнцем.
В подписи к снимку Самбурская также рассказала о том, что свой первый гонорар за «Универ» потратила именно на путешествие на Мальдивы.

Я была тут впервые в 2011 году, на первую зарплату с сериала «Универ», через 3 месяца после начала съемок и это был самый незабываемый отпуск за всю жизнь. Просто он тогда еще второй по счету был и я особо не разбиралась,

— призналась актриса.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Киркоров показал свой особняк в Майами.
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