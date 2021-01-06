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Фанаты не узнали Прилучного после операции 

Александра Нечаева 6 часов назад
В ноябре прошлого года актер стал участником драки в результате которой попал в больницу и перенес операцию. После этого Павел выложил в социальной сети фото с детьми, но поклонники неоднозначно отреагировали на снимок, отметив, что внешность актера довольно сильно изменилась после перенесенной операции.
После таких обсуждений Павел перестал показывать лицо на фотографиях в своем микроблоге. Но накануне снимком с Прилучным поделилась его коллега Любовь Аксенова. Подписчики актрисы не преминули отметить, что до операции Павел выглядел иначе, заявив, что актер очень сильно изменился.
@im_lyubovaksenova
Возможно, причиной изменений внешности Прилучного стало повреждение лицевого нерва, сообщает издание «Комсомольская правда». В таком случае актеру предстоит длительное восстановление.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Регина Тодоренко откровенно рассказала об отношениях с Владом Топаловым.
Женский форум 15
Звёзды , Видео , Любовь Аксенова , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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