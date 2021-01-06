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«Я в ужасе»: Кудрявцева заразилась COVID-19 

Мира Маркина 50 минут назад
«Я в ужасе»: Кудрявцева заразилась COVID-19
Фото: @leratv
Лера Кудрявцева сообщила в своем Instagram о том, что заразилась коронавирусом.
6 января телеведущая планировала улететь на отдых в Дубай с супругом Игорем Макаровым. Перед поездкой она сдала тест на COVID-19, и он оказался положительным. Фото теста Кудрявцева разместила в своем Instagram. Позже звезда провела прямой эфир, в котором решила сразу ответить на все вопросы.
Телеведущая рассказала, что сначала заболела ее маленькая дочь, а позже и у нее самой ухудшилось самочувствие.

«Сил отвечать всем нет… Нового года у нас особо не было, к нам должны были приехать родственники, я всех отменила. Я в шоке, потому что у меня дома няня, папа, я просто в ужасе. Что делать? И вот я сейчас уехала в московскую квартиру, два дня я здесь. Сижу дома и не могу поехать к себе, потому что у меня там люди, которых не хочется заражать»,

— призналась Кудрявцева.
В комментариях фанаты и коллеги телеведущей пожелали ей скорейшего выздоровления.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Грачевский заболел коронавирусом.
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Звёзды , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева
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