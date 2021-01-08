Зараженный COVID-19 Борис Грачевский попал в реанимацию. Об этом рассказал близкий друг режиссера.
«Борис лежит в реанимации. На данный момент он не подключен к ИВЛ и процент поражения его легких составляет 75%»,
— пояснил источник, добавив, что состояние создателя "Ералаша" тяжелое.
Как сообщает "Комсомольская правда", вирусная пневмония осложнилась присоединением бактериальной инфекции.
Несколько дней назад журналистам удалось дозвониться до 71-летнего Грачевского. Тогда он заявил, что чувствует себя нормально.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Грачевский с COVID-19 попал в больницу.