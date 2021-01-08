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«Борис в реанимации»: друг Грачевского о его состоянии 

Мира Маркина 5 часов назад
Зараженный COVID-19 Борис Грачевский попал в реанимацию. Об этом рассказал близкий друг режиссера.

«Борис лежит в реанимации. На данный момент он не подключен к ИВЛ и процент поражения его легких составляет 75%»,

— пояснил источник, добавив, что состояние создателя "Ералаша" тяжелое.
Как сообщает "Комсомольская правда", вирусная пневмония осложнилась присоединением бактериальной инфекции.
Несколько дней назад журналистам удалось дозвониться до 71-летнего Грачевского. Тогда он заявил, что чувствует себя нормально.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Грачевский с COVID-19 попал в больницу.
Звёзды , Видео , Борис Грачевский
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