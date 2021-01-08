СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна

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СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Ольги Бузовой 

Полина Алферова 1 час назад
Слухи о свадьбе Ольги Бузовой и музыканта Давида Манукяна на Мальдивах подтвердили видеокадры, которые обнародовал «Starhit».
Церемония прошла на берегу океана. Жених и невеста обошлись без гостей. Они обменялись кольцами и расписались в свидетельстве о браке. Пара вместе уже 17 месяцев.
Позже Ольга в личном аккаунте продемонстрировала поклонникам усыпанное камнями роскошное кольцо на безымянном пальце.
@buzova86
Напомним, что браки, заключенные на Мальдивах, не признаются российским законодательством, поэтому церемонию можно считать символической.
Ранее «Рамблер» писал, что попавшая в больницу дочь Меладзе рассказала о своем состоянии.
Звёзды , Видео , Давид Манукян , StarHit
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