СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна

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Церемония прошла на берегу океана. Жених и невеста обошлись без гостей. Они обменялись кольцами и расписались в свидетельстве о браке. Пара вместе уже 17 месяцев.

Позже Ольга в личном аккаунте продемонстрировала поклонникам усыпанное камнями роскошное кольцо на безымянном пальце.

@buzova86