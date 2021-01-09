Рожков из «Уральских пельменей» пошел работать на парковку 

Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков рассказал, что из-за пандемии он устроился работать на парковку. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва. "
Юморист отметил, что новая работа ему по душе, а к старой он пока не планирует возвращаться. Он также добавил, что эта деятельность его полностью устраивает, в частности и в плане финансов.
«Сейчас парковщиком работаю, в подвале мою машины, чищу парковки. Эта работа приносит мне гораздо больше удовольствия и в финансовом плане очень нравится. Всё время на свежем воздухе. Надоело мне это — душные залы, а тут воздух чистый, вода струится, лёд прозрачный — прекрасная работа. Счастье, а не работа», — рассказал Рожков.
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