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СМИ: Бориса Грачевского ввели в кому 

Диана Товсепова 2 часа назад
В конце декабря с коронавирусом был госпитализирован директор тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский.
В СМИ сообщают, что Бориса Юрьевич находится в больние уже несколько недель, а сейчас его ввели в состояние медикаментозной комы. Сообщается также, что состояние Грачевского якобы оценивается как крайне тяжелое и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако последний тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Екатерина Белоцерковская, жена 71-летнего режиссера, пока не рассказала о состоянии супруга, но несколько недель назад призвала молиться за его здоровье. После этого Грачевский сам сообщил о своей госпитализации, показав фото в кислородной маске.
Ранее "Рамблер" сообщал, что говорила жена кинорежиссера о его состоянии.
Звёзды , Видео , Екатерина Белоцерковская , Борис Грачевский
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