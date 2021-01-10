СМИ: Бориса Грачевского ввели в кому 

В конце декабря с коронавирусом был госпитализирован директор тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский

В СМИ сообщают, что Бориса Юрьевич находится в больние уже несколько недель, а сейчас его ввели в состояние медикаментозной комы. Сообщается также, что состояние Грачевского якобы оценивается как крайне тяжелое и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако последний тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.