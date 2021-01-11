Около полутора лет назад стало известно о том, что звезда "Моей прекрасной няни" страдает от тяжелого недуга — у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга.

На фоне болезни поклонников артистки особенно интересуют ее жизнь и состояние, однако семья Заворотнюк не высказывается на эту тему. Лишь изредка дочь Анастасии Анна дает лаконичные комментарии.

Вместе с тем девушку возмущает желание многих людей увидеть фотографии больной Заворотнюк:

«А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности. Проявите эмпатию. И посмотрите лучше на картины великих художников. Может, это поможет хоть немного вашему духовному развитию»,

— высказалась Анна в своем Instagram.