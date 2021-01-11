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«Людям так интересно чужое горе»: дочь Заворотнюк встала на защиту матери 

Мира Маркина 2 часа назад
«Людям так интересно чужое горе»
Фото: @anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк резко высказалась в адрес подписчиков, требующих показать фото больной Анастасии Заворотнюк.
Около полутора лет назад стало известно о том, что звезда "Моей прекрасной няни" страдает от тяжелого недуга — у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга.
На фоне болезни поклонников артистки особенно интересуют ее жизнь и состояние, однако семья Заворотнюк не высказывается на эту тему. Лишь изредка дочь Анастасии Анна дает лаконичные комментарии.
Вместе с тем девушку возмущает желание многих людей увидеть фотографии больной Заворотнюк:

«А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности. Проявите эмпатию. И посмотрите лучше на картины великих художников. Может, это поможет хоть немного вашему духовному развитию»,

— высказалась Анна в своем Instagram.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Заворотнюк рассказала о тяжелобольной матери.
Видео дня. Что стало с забытыми звездами 90-х
Женский форум 1
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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