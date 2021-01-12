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Где российские звезды отдыхали на праздниках 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Многие российские звезды ежегодно улетают зимовать в теплые страны. В этом году список направлений значительно сократился, но это не остановило тех, кто хотел улететь в привычные места. Несмотря на все преграды большинство знаменитостей провели праздники в тепле, как и планировали. "Рамблер" рассказывает, какие страны стали самыми популярными.
Одним из открытых и популярных направлений стал Дубай. Многие звезды улетели туда и встречались в роскошных ресторанах. Именно Эмираты стали хорошим решением для многих рэперов, в стране заметили — Тимати с Анастасией Решетовой, Джигана и Оксану Самойлову, а также Егора Крида.
Вторым по популярности направлением оказались Мальдивы. На острова полетели многие звезды со своими семьями для уединенного отдыха. Так, например, туда выехала Полина Гагарина, вопреки запрету мужа на вывоз дочери за границу. На Мальдивах был замечен Дима Билан.
Еще одним востребованным местом для отдыха звезд стал Бали. Те, кто ежегодно туда летает, не смогли устоять и вновь поехали на остров. Большинство не смутили ни ограничения авиасообщения, ни карантин и запрет на въезд туристов. Так, на Бали были замечены Сергей Лазарев, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Айза Долматова с Олегом Майями и Рита Дакота.
Видео дня. Как звезды встретили Новый год
Женский форум
Звёзды , Фото , Анастасия Решетова , Оксана Самойлова , Крид , Тимати , Сергей Лазарев , Влад Топалов , Дима Билан , Регина Тодоренко , Рита Дакота , Айза Долматова , Полина Гагарина
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