Где российские звезды отдыхали на праздниках 

Многие российские звезды ежегодно улетают зимовать в теплые страны. В этом году список направлений значительно сократился, но это не остановило тех, кто хотел улететь в привычные места. Несмотря на все преграды большинство знаменитостей провели праздники в тепле, как и планировали. "Рамблер" рассказывает, какие страны стали самыми популярными.

Вторым по популярности направлением оказались Мальдивы. На острова полетели многие звезды со своими семьями для уединенного отдыха. Так, например, туда выехала Полина Гагарина , вопреки запрету мужа на вывоз дочери за границу. На Мальдивах был замечен Дима Билан