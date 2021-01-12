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Как изменилась внешность поп-иконы Джей Ло за 24 года 

WMJ.ru 3 часа назад
Дженнифер Лопес из обыкновенной фанатки гламура превратилась в бессменного поп-идола, но не за один день, конечно. Редакция WMJ.ru разобрала в новом материале, как менялась внешность певицы за всю ее карьеру.
51-летняя Дженнифер Лопес не просто так стала поп-иконой и королевой эстрады. Красотка за свою многолетнюю карьеру практически не изменилась и сохранила идеальную внешность и фигуру, которой позавидует любая 20-летняя девушка. Певица с самого начала была весьма консервативна в вопросах имиджа — отдавала предпочтение медовому оттенку волос и мелированию.
Особой популярностью пользовались мелкие кудряшки, с которыми так любила дефилировать по красным ковровым дорожкам Лопес. Когда певица только начинала, ни о каком контуринге никто и не слышал — тогда Джей Ло была настоящей милашкой с круглыми щечками.
Как и многие другие селебрити, в нулевых Джей Ло делала ставку на открытые наряды и не стеснялась демонстрировать плоский живот в микротопе. К слову, именно в 2000 году красотка на одном из мероприятий появилась в зеленом платье с пляжным принтом и глубоким декольте, а после этот наряд стал культовым. Спустя почти 20 лет Джей Ло примерила это же платье на показе Versace и похвасталась идеальной фигурой.
С годами Джей Ло все чаще стала делать ставку на женственные и элегантные образы: буйные кудри сменила голливудская волна, растрепанные или собранные в гульку волосы уступили место гладким пучкам.
Правда, в маникюре Лопес до сих пор мечется между благородным нюдом и ногтями, усыпанными стразами. Возможно, переход к элегантному дизайну займет у нее еще лет 20…
Еще больше других образов певицы ты найдешь в нашей фотогалерее!
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Звёзды , Фото , Дженнифер Лопес , WMJ.RU
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