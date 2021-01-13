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Бабушка из Украины и любовь к Тарковскому: что известно о возлюбленной Маска 

Елизавета Назарова 4 часа назад
С 2018 года предприниматель Илон Маск состоит в отношениях с певицей Клер Буше, более известной под псевдонимом Граймс. В мае 2020 года у них родился сын, которого назвали X Æ A-12. "Рамблер" рассказывает, что известно о возлюбленной основателя Space X и Tesla.
Граймс родилась в Ванкувере и имеет разные корни. Ее мать наполовину итальянка и наполовину француженка, а отец имеет украинские корни по бабушке. Сама Граймс рассказывала, что ее бабушка разговаривала на русском и привила ей любовь к писателям Достоевскому, Булгакову, Набокову и Тарковскому. Русский Граймс изучала во время учебы в университете.
Предприниматель сам написал певице после того, как увидел ее шутку про Василиска Роко. Он сам хотел написать про это в Twitter, начал гуглить и наткнулся на видео Граймс. Девушка заявила, что Маск стал одним из немногих, кто понял ее юмор.
Отдельным поводом для внимания стало имя сына, которого родила Граймс. Мальчика назвали X Æ A-12. Граймс рассказала, что Х означает неизвестную переменную в уравнении, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — это название американского высотного самолета-разведчика. Важно, что на этом самолете нет оружия, во всех схватках он побеждал благодаря своей скорости.
Видео дня. Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Женский форум 33
Звёзды , Фото , Илон Маск
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