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Как выглядят российские звезды без макияжа 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Знаменитости всегда на виду у фотографов, журналистов и поклонников, поэтому им важно, чтобы их лицо было всегда идеальным. Большинство звезд предпочитают прибегать к услугам пластических хирургов и корректируют изъяны с помощью макияжа.
Однако всегда стоит помнить о том, что человека может знать весь мир, у него может быть много денег, но то, что он показывает в социальных сетях, не всегда совпадает с реальностью. Для других люди всегда хот казаться лучше, поэтому правят свою внешность макияжем и графическими редакторами. У людей есть изъяны, и это нормально, поэтому не стоит идеализировать внешность звезд.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Хмельницкая вспомнила свой роман с Кончаловским.
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