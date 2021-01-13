Как выглядят российские звезды без макияжа 

Знаменитости всегда на виду у фотографов, журналистов и поклонников, поэтому им важно, чтобы их лицо было всегда идеальным. Большинство звезд предпочитают прибегать к услугам пластических хирургов и корректируют изъяны с помощью макияжа.

Однако всегда стоит помнить о том, что человека может знать весь мир, у него может быть много денег, но то, что он показывает в социальных сетях, не всегда совпадает с реальностью. Для других люди всегда хот казаться лучше, поэтому правят свою внешность макияжем и графическими редакторами. У людей есть изъяны, и это нормально, поэтому не стоит идеализировать внешность звезд.