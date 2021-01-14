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Казанова рассказала о жизни в квартире с тараканами 

Мария Грибова 3 часа назад
Казанова рассказала о жизни в квартире с тараканами
Фото: РИА Новости
Российская исполнительница и бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала в каких условиях ей приходилось жить, когда она в юности с родителями переехала в квартиру в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике. Своей историей певица поделилась в Instagram.
Казанова призналась, что в 1990-е годы у ее семьи были проблемы с деньгами. И, переехав в Нальчик, она вместе с родителями жила в съемной квартире, где были тараканы. Она также рассказала о своей жизни в Москве:

«На второй год после переезда в Москву для меня встал вопрос самостоятельной оплаты жилья, и я начала просыпаться в холодном поту. Не понимая, чего боюсь больше — остаться на улице или вернуться в Нальчик»,

— пояснила артистка.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Быстрицкая хотела уехать из России ради брака с помощницей.
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