Казанова рассказала о жизни в квартире с тараканами 

Российская исполнительница и бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала в каких условиях ей приходилось жить, когда она в юности с родителями переехала в квартиру в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике. Своей историей певица поделилась в Instagram.

Казанова призналась, что в 1990-е годы у ее семьи были проблемы с деньгами. И, переехав в Нальчик, она вместе с родителями жила в съемной квартире, где были тараканы. Она также рассказала о своей жизни в Москве:

«На второй год после переезда в Москву для меня встал вопрос самостоятельной оплаты жилья, и я начала просыпаться в холодном поту. Не понимая, чего боюсь больше — остаться на улице или вернуться в Нальчик»,

— пояснила артистка.