Как выглядят дочери известных советских актрис 

На смену популярным в Советском Союзе актрисам пришли их дочери. Большинство из них пошли по стопам матерей и начали сниматься в кино. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимаются дети звезд советского кинематографа.

У звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Ирины Алферовой , сыгравшей Констанцию, есть дочь Ксения. Она родилась в браке с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. Сейчас Ксении 46 лет. После окончания школы-студии МХАТ, Алферова работала на телевидении, а в 2001 году стала сниматься в кино. У актрисы есть 13-летняя дочь Евдокия.

Агния Дитковските — дочь актрисы Татьяны Лютаевой, прославившейся после фильма "Гардемарины, вперед!", и литовского режиссера Олегаса Дитковскиса. Девушке 32 года, и она, как и мать, успела добиться успехов в актерской карьере. Дитковските сыграла в фильмах "Жара", "Вий", " Борис Годунов " и других. У актрисы двое детей.

Настасья Шелл

Натальи Андрейченко , звезды фильмов "Мэри Поппинс, до свидания" и "Сибириада", тоже есть дочь — Настасья. Она родилась от австрийского актера и режиссера Максимилиана Шелла. Это был второй брак Андрейченко. Настасье Шелл 32 года. Она говорит только на английском и немецком языках. После развода родителей девушка жила с отцом в Лос-Анджелесе, где отучилась в театральной школе. Потом она переехала со своей семьей в Австралию.

Елизавета Кухарешина