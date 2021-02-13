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Как выглядят дочери известных советских актрис 

Анна Арсеньева 2 часа назад
На смену популярным в Советском Союзе актрисам пришли их дочери. Большинство из них пошли по стопам матерей и начали сниматься в кино. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимаются дети звезд советского кинематографа.

Ксения Алферова

У звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Ирины Алферовой, сыгравшей Констанцию, есть дочь Ксения. Она родилась в браке с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. Сейчас Ксении 46 лет. После окончания школы-студии МХАТ, Алферова работала на телевидении, а в 2001 году стала сниматься в кино. У актрисы есть 13-летняя дочь Евдокия.

Агния Дитковските

Агния Дитковските — дочь актрисы Татьяны Лютаевой, прославившейся после фильма "Гардемарины, вперед!", и литовского режиссера Олегаса Дитковскиса. Девушке 32 года, и она, как и мать, успела добиться успехов в актерской карьере. Дитковските сыграла в фильмах "Жара", "Вий", "Борис Годунов" и других. У актрисы двое детей.

Настасья Шелл

У Натальи Андрейченко, звезды фильмов "Мэри Поппинс, до свидания" и "Сибириада", тоже есть дочь — Настасья. Она родилась от австрийского актера и режиссера Максимилиана Шелла. Это был второй брак Андрейченко. Настасье Шелл 32 года. Она говорит только на английском и немецком языках. После развода родителей девушка жила с отцом в Лос-Анджелесе, где отучилась в театральной школе. Потом она переехала со своей семьей в Австралию.

Елизавета Кухарешина

Дочь актрисы, сыгравшей главную героиню в фильме "Чародеи", Александры Яковлевой решила выбрать другой путь. 43-летняя Елизавета Кукарешина работала маркетологом, училась на продюсера, а теперь работает вместе с братом в РЖД. У нее трое детей.
Видео дня. Как выглядели российские звезды до популярности
Женский форум
Звёзды , Фото , Наталья Андрейченко , Агния Дитковските , Александра Яковлева , Ирина Алферова , Ксения Алферова , Борис Годунов , РЖД
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