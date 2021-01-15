Знаменитости, скончавшиеся от коронавируса 

К сожалению, пандемия коронавируса и в новом году никуда не исчезла. Люди продолжают заражаться, болеть и уходить из жизни… Из-за COVID-19 мы потеряли уже несколько талантливых и любимых многими знаменитостей.

Создатель знаменитого киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. Его не стало 14 января. О кончине режиссера и сценариста сообщил РБК председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин . По его словам, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Печальную новость подтвердила ТАСС супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская

В 1974 году Борис Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», был его директором и художественным руководителем. Также он известен как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Многие звезды выразили соболезнования в связи со смертью Грачевского.

Режиссер Роман Виктюк скончался на 85-ом году жизни. Ранее его госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских больниц — врачи диагностировали у него коронавирус. Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер и художественный руководитель Театра Романа Виктюка. Он поставил более 250 спектаклей.

1 декабря 2020 года ушла из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Она возглавляла Пушкинский музей с 1961 по 2013 годы, позже она стала президентом музея. Антонова лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имеет множество государственных наград. «У нее сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вирус идентифицирован… Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз», — приводит сообщение пресс-служба «РИА Новости».

Ким Ки Дук

Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса. Несчастье случилось, когда кинодеятель находился в Латвии. Он снял такие известные фильмы, как «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Пустой дом», «Несмонтированный фильм», «Адрес неизвестен», «Время» и другие.

Кендзо Такада

Создатель бренда Kenzo Кендзо Такада скончался от осложнений на фоне коронавируса 4 октября. Творческий путь модельера был интересным и захватывающим. Он родился в Японии, но в 1965 году уехал жить во Францию, где всего через 5 лет открыл свой первый бутик под брендом Kenzo. Сегодня компания является одним из лидеров рынка: под брендом выпускаются парфюмерия, одежда, косметика и различные аксессуары. Модный дом входит в крупный концерн LVMH, который управляет компаниями Christian Dior, Louis Vuitton , Loewe, Marc Jacobs, Céline и другими.

Владимир Коренев, получивший широкую известность благодаря главной роли в фильме «Человек-амфибия», умер в больнице 2 января 2021 года. Еме было 80 лет. О случившемся СМИ рассказала вдова артиста: «Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти».

Знаменитый доктор Борменталь из «Собачьего сердца» Борис Плотников скончался в возрасте 71 года из-за коронавируса. О смерти актера и педагога стало известно от ректора ГИТИСа Григория Заславского . «Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — сообщил Заславский. Причиной смерти значится остановка сердца на фоне COVID-19.

Французский актер и режиссер и Робер Оссейн, сыгравший графа Жоффрея де Пейрака в киносаге «Анжелика — маркиза ангелов», умер в возрасте 93 лет. Его супруга, актриса Кэндис Пату, сообщила, что он скончался утром 31 декабря в больнице из-за проблем, связанных с дыханием. Ранее Оссейн был госпитализирован после того, как заразился коронавирусом.

Ведущий популярной программы «Русское лото» Михаил Борисов был госпитализирован прямо во время съемочного процесса. Как сообщило «РЕН ТВ», причиной смерти стала коронавирусная инфекция в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией.

В прошлом году не стало писателя-сатирика Анатолия Трушкина, скончавшегося от коронавируса в возрасте 78 лет. Во время лечения его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Сначала Трушкин пошел на поправку, а потом его состояние внезапно ухудшилось.