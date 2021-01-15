Киркорову и Шуфутинскому хотят запретить въезд в Литву 

Правительство Литвы хочет запретить въезд российским артистам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
Дело в том, что министр считает исполнителей проводниками «мягкой российской политической пропаганды». На этой почве МИД Литвы сформировал рабочую группу, которая оценит правовые возможности запрещения въезда определенному кругу исполнителей.
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