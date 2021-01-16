Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

«Я выберусь! Не дождутся!»: Апина рассказала о последних словах Грачевского 

Александра Нечаева 1 час назад
На странице личного микроблога певица Алена Апина опубликовала последнюю переписку с Борисом Грачевским.
Звезда выложила скриншот своего общения с режиссером еще до Нового года. В тот момент только стало известно, что Грачевский заразился коронавирусной инфекцией.

Где ты ее нашел, модную болячку эту? В любом случае держись! Лечись! Ты нам нужен!

— написала Апина Грачевскому.

Аленушка, дорогая! Спасибо большое! Я выберусь! Не дождутся!,

— ответил ей режиссер.
@neapina
Апина отметила, что это была их последняя переписка.
Напомним, что Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года от последствий коронавируса. Режиссеру был 71 год.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что жена Грачевского скрывала информацию о его состоянии.
Звёзды , Видео , Алена Апина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение