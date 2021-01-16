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На странице личного микроблога певица Алена Апина опубликовала последнюю переписку с Борисом Грачевским.

Звезда выложила скриншот своего общения с режиссером еще до Нового года. В тот момент только стало известно, что Грачевский заразился коронавирусной инфекцией.

Где ты ее нашел, модную болячку эту? В любом случае держись! Лечись! Ты нам нужен!

— написала Апина Грачевскому.

Аленушка, дорогая! Спасибо большое! Я выберусь! Не дождутся!,

— ответил ей режиссер.

@neapina

Апина отметила, что это была их последняя переписка.

Напомним, что Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года от последствий коронавируса. Режиссеру был 71 год.